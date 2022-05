Amber Heard deinst terug wanneer ze Johnny Depp bijna tegen het lijf loopt in rechtszaal

CelebritiesEen ongemakkelijk moment in de rechtszaal in Virginia donderdag. Toen Johnny Depp (58) de zaal wilde verlaten voor de lunchpauze, liep hij bijna ex-vrouw Amber Heard (36) tegen het lijf.

Ze konden elkaar natuurlijk moeilijk vermijden in de rechtszaal zelf, gezien beide partijen aanwezig waren tijdens de rechtszaak. Maar verder worden Johnny Depp en Amber Heard zover mogelijk uit elkaar gehouden. Ze komen op andere momenten aan in het gebouw en vertrekken ook niet gelijktijdig. Maar donderdag liep het even mis toen de middagpauze werd aangekondigd. Heard had toen net voor de tweede dag haar verhaal gedaan en verliet het getuigenbankje. Alleen was ook net Depp rechtgestaan met de bedoeling om de zaal te verlaten. En dus kwamen de twee voormalige echtelieden wel heel dicht bij elkaar. Toen Heard dat merkte, deinsde ze zichtbaar terug met een verschrikte blik op haar gezicht. Een beveiliger stapte tussen de twee in zodat ze afstand zouden houden.

Depp leek er minder problemen mee te hebben en ging onverstoord aan de kant staan wachten tot zijn ex voorbij was. Hij haalde zelfs z'n schouders op en leek even te grinniken.

Volledig scherm Amber Heard liep na haar getuigenis Johnny Depp bijna tegen het lijf © Reuters/AP

De rechtszaak gaat op 16 mei verder. Opnieuw zal Amber Heard dan getuigen. Vermoedelijk gaan we direct over naar het kruisverhoor door de advocaten van Depp. Die klaagde zijn ex-vrouw trouwens aan voor smaad na een essay in ‘The Washington Post’ waarin ze het had over huiselijk geweld. Hoewel ze Depp nergens bij de naam noemde in het stuk, was het voor iedereen wel duidelijk dat het over hem ging.

