Amber Heard deelt opnieuw details over mishandeling door Johnny Depp DBJ

12 april 2019

21u00 0 Showbizz Amber Heard (32) heeft opnieuw enkele details gedeeld over mishandelingen door haar ex-man Johnny Depp (55). De actrice reageert hiermee op de aanklacht die hij tegen haar deed, wegens smaad.

Depp liet onlangs weten Heard voor 50 miljoen dollar (ruim 44 miljoen euro) aan te klagen wegens smaad. Als reactie heeft Heard nu meer details gedeeld over haar tijd met de acteur, blijkt uit rechtbankdocumenten die in handen zijn van verschillende Amerikaanse media.

Heard stelt dat Depp begon met buitensporig alcohol- en drugsgebruik nadat de twee al een jaar samen waren. “Als hij gebruikte, maakte ik me zorgen om ons allebei. Hij werd een totaal ander persoon. Hij gedroeg zich agressief en had waanbeelden”, stelt ze. Heard herinnert zich hoe Depp haar in het gezicht sloeg, aan de haren trok en bij de keel greep. Ook zou hij hebben geroepen dat hij haar wilde vermoorden.

Heard voegt toe dat Depp vaak niet meer wist wat hij had gedaan als hij weer nuchter was. Ook geeft ze toe dat ze hem een keer heeft geslagen om haar zus te beschermen die door Depp werd lastiggevallen. Heard en Depp leerden elkaar kennen op de set van de film ‘The Rum Diary’ uit 2011. De twee trouwden in 2015, maar scheidden het jaar erna.