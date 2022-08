Amber Heard beweert dat er een reden is voor het geweld van Johnny Depp: “Hij lijdt aan erectiestoornissen”

Er blijven verrassende onthullingen boven water komen in verband met de rechtszaak tussen Amber Heard en Johnny Depp. In nieuwe, ontzegelde gerechtelijke documenten, die ‘Daily Mail’ kon inkijken, blijkt nu dat Heards advocaten beweerden dat de ‘Pirates of the Caribbean’-acteur lijdt aan een erectiestoornis. Deze zou de vermeende woedeaanvallen van seksuele aard hebben ‘gestimuleerd’. Ze verwezen onder meer naar de beruchte aanval met een fles sterke drank.

In een dossier van 28 maart staat het volgende: “Hoewel meneer Depp zijn erectiestoornis liever niet openbaar maakt, is een dergelijke aandoening wel degelijk relevant in relatie tot seksueel geweld, inclusief in verband met de woede van meneer Depp en het gebruik van een fles om Amber Heard te verkrachten.”

In mei getuigde de actrice in tranen over de vermeende gebeurtenissen in de rechtszaal. Ze verklaarde dat Depp haar al misbruikt sinds 2013. “Ik wist niet of de fles die hij in me gestoken had gebroken was. Ik kon het niet voelen, ik kon helemaal niets voelen.” Heards advocaten beweren dat zijn medische toestand heeft bijgedragen aan zijn gewelddadig gedrag, aangezien zo’n aandoening kan leiden tot boosheid of irritatie. Heard zelf zou hebben verklaard dat Depp wel medicatie innam voor zijn stoornis, maar dat hij vanwege zijn ‘slechte prestaties’ in bed alleen maar bozer werd en het vervolgens op haar afreageerde. “Ik noemde het ‘boze seks’ die Johnny niet kon uitvoeren. Hij gooide me op het bed, meerdere keren, en drong zich bij me op.”

Het voormalige stel leerde elkaar kennen op de set van de film ‘The Rum Diary’ in 2011. Ze stapten in 2015 in het huwelijksbootje, maar dit bootje leek al snel te zinken. In mei 2016 vroeg de actrice een tijdelijk contactverbod aan, omdat er huiselijk geweld in het spel zou zijn. De scheiding werd in 2017 afgerond. In een opiniestuk voor ‘The Washington Post’ beschreef de actrice de aanvaringen met haar ex-man en dit werd bestempeld als laster. Het draaide uit tot een lang juridisch duel, eentje waar Johnny Depp als winnaar uit is gekomen. Heard moet hem als gevolg een serieuze schadevergoeding betalen, maar heeft wel aangekondigd dat ze in hoger beroep gaat en weigert het hierbij te laten.

