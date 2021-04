Amber en Kenny uit ‘Huis Gemaakt’: “Het dieptepunt van onze relatie? Toen wel elkaar niet mochten zien van haar mama”

Showbizz De ‘nieuwe vrijheid’ lonkt in Dubai: BV’s maken boottocht­jes, feesten en dineren

12:08 Bij ons is de horeca gesloten, maar in Dubai lonkt de ‘nieuwe vrijheid’. Althans zo lijkt het toch bij beelden van feestende BV’s in Dubai. Op Instagram is te zien hoe onder meer Lesley-Ann Poppe en haar man Kevin, Miguel Dheedene en zijn vriendin Aisha en BV-kapper Jochen Vanhoudt het paasweekend doorbrachten in het zonnige Dubai.