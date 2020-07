Amber en Arda uit ‘Temptation Island' maken geslacht baby bekend SDE

Bron: Instagram 2 Showbizz Enkele weken geleden verklapten ‘Temptation’-koppel Arda en Amber al dat ze samen een kindje verwachten, nu delen ze ook het geslacht van de baby met hun volgers op Instagram.

“Hij of zij? Wat wordt het?” schrijft Amber bij enkele foto’s van haar en Arda. Wie doorklikt naar de tweede foto, ziet aan de blauwe rook duidelijk dat het een hij wordt: het koppel verwacht een jongetje. Het regende meteen felicitaties, onder meer van hun ‘Tempation'-collega Melissa, die momenteel ook in verwachting is van een jongetje met haar vriend Gianni. “Yes! Twee kleine vriendjes!”, schrijft ze, vergezeld van blauwe hartjes.

Arda en Amber namen niet als koppel deel aan ‘Temptation Island', maar de vonk sloeg na de opnames toch over. Al snel gingen de twee samenwonen, nu is er ook een kindje in de maak, die eind december geboren moet worden. De zwangerschap loopt echter niet van een leien dakje. “Het verloopt heel moeilijk om eerlijk te zijn", vertelde Amber, die zo'n 2,5 jaar geleden te horen kreeg dat het “zo goed als onmogelijk” zou zijn om op natuurlijke wijze zwanger te raken. “Overgeven, hoofdpijn, ik kon niets eten of drinken. Ik kon niets binnenhouden.” Hoewel het intussen beter gaat, heeft Amber nog altijd last van flauwtes door een te hoge bloeddruk. “Als ik te lang sta of wandel, dan krijg ik helaas die flauwtes. Daar is helemaal niks aan te doen.”

