Amazon zoekt ‘opvallende’ mensen die orcs willen spelen in ‘Lord of the Rings’-serie Showredactie

20 december 2019

19u43

Bron: AD.nl 0 Showbizz Goed nieuws voor wie niet bepaald de Hollywood-look heeft, maar toch graag een keer wil schitteren in een tv-serie. Castingbureaus zijn voor ‘Lord of the Rings’ op zoek naar mensen met onder meer minder tanden, meer rimpels en een ongebruikelijke hoeveelheid lichaamsbeharing om Orcs en Goblins te spelen.

De makers van de tv-versie zijn op zoek naar personen die er opvallend uitzien. Twee castingbureaus uit Auckland (Nieuw-Zeeland) zijn ingehuurd om mensen te vinden die de monsters in de Amazon-serie willen spelen. De opnames van de Lord of the Rings-serie beginnen volgend jaar.

In de oproep die de castingbureaus hebben gedaan, staat dat er onder meer wordt gezocht naar mensen die kleiner zijn dan 1 meter 50 of juist boven de twee meter. Ook wordt er gevraagd naar personen met ‘prachtige neuzen’ en ‘karakteristieke gezichten'.



Internetbedrijf Amazon wist in november de wereldwijde tv-rechten van Lord of the Rings te bemachtigen. De serie speelt zich af in het fictieve Midden-aarde en krijgt verhaallijnen voorafgaand aan J.R.R. Tolkiens ‘The Fellowship Of The Ring’.