Amara Reta uit ‘Thuis’: “Ik heb er vrede mee dat mijn vader en ik al meer dan twintig jaar geen contact meer hebben”

ShowbizzAmara Reta (40) speelt in ‘Thuis’ hematoloog Nora Amrani en geeft ook les in het deeltijds kunstonderwijs. Haar leven is dus druk en volgepland, maar dankzij de lockdown kon ze een beetje op adem komen. Aan de hand van de Tien Geboden vertelt de actrice openhartig over het moederschap, haar ervaringen met racisme, haar rol in ‘Thuis’ en haar jeugd. “Mijn idolen als kind waren geen filmsterren, maar mijn klasgenoten. Ik was een beetje jaloers op hen, in de zin van: ‘Amai, zij hebben een echt huis!’”