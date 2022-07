Amanda Bynes breekt definitief met ex-verloofde Paul Michael

‘She’s the Man’-actrice Amanda Bynes vormt niet langer een koppel met ex-verloofde Paul Michael en dit keer is het voor écht. Dat bevestigen meerdere bronnen aan ‘E! News’. De twee ontmoetten elkaar eind 2019 bij Alcoholics Anonymous en begonnen al snel te daten. In februari 2020 maakte Bynes zelf op Instagram bekend dat ze zich al hadden verloofd. Helaas bleek hun geluk van korte duur, want het stel verbrak de verloving na twee jaar, in juli 2022. Een bron liet toen weten dat ze ondanks het beëindigen van de verloving wel nog altijd een koppel vormden. “De beslissing kwam gewoon te snel”, klonk het toen in ‘Entertainment Tonight’. “Ze zijn nog steeds samen, maar wat betreft hun trouwplannen besloten ze even op de pauzeknop te drukken. Ze zien elkaar nog altijd graag en blijven voluit voor hun relatie gaan”, aldus de bron.

Woelig verleden

Het leven van Amanda Bynes is tot nu toe een echte rollercoaster geweest. Sinds 2012-2013 kampte het voormalige kindsterretje met ernstige mentale problemen en verslavingen. Ze sukkelde onder andere in een depressie na haar rol in de komedie ‘She’s the Man’, omdat ze het vreselijk vond hoe ze er als jongen uitzag. Haar carrière viel ook wat stil, waardoor ze zich steeds slechter in haar vel begon te voelen. Uiteindelijk werd ze in de psychiatrie opgenomen nadat ze in haar thuisstad brand had gesticht op de oprit van een willekeurige vrouw. Ze werd bovendien onder de bewindvoering van haar moeder geplaatst, wat wil zeggen dat zij het voor het zeggen had op vlak van haar gezondheid, financiën en privéleven.

Bynes vocht voor haar gezondheid én haar vrijheid en herwon deze in maart 2022. “Amanda wil dat er een einde komt aan de bewindvoering. Ze voelt zich beter en is van mening dat bescherming door de rechtbank niet langer nodig is”, vertelde haar advocaat. De rechter besliste dat Bynes na bijna negen jaar weer volledig zelf beslissingen mag nemen over haar doen en laten. “Na deze beslissing van de rechter wil ik vooral al mijn volgers bedanken voor al hun liefde en steun tijdens de afgelopen negen jaar”, klonk het toen. Ze sprak voorzichtig over toekomstplannen en liet vallen te dromen van een kleding- en/of parfumlijn.

