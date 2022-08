Amadine, 'de maagd', uit 'Love Island' reageert voor het eerst op vrijwillige exit

ShowbizzDeelneemster Amandine besloot vorige keer zelf om op te stappen bij ‘Love Island’. Best verrassend, aangezien de huisgenoten haar net gered hadden. Ze was een veelbesproken figuur, aangezien zij het enige meisje in de groep was dat nog maagd was. Zelf had Amandine een klik met Jules, maar die liet haar dan weer vallen voor Lisa. Showbits-reporters Senne en Desna gingen na of Amandine zich nu afgerekend voelt op het feit dat ze nog maagd was. Bekijk haar reactie in deze nieuwe Showbits-video.