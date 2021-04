Alzheimer krijgt crooner Tony Bennett steeds meer in de greep: “Dingen als een vork of huissleutels zijn een mysterie voor hem”

“Meneer Bennett heeft nog geen last van typische verschijnselen als angst- en woedeaanvallen en depressie, maar zijn toestand is wel verergerd”, zegt dokter Gayatri Devi, een neurologe in het Lennox Hill Hospital in New York. Zij stelde destijds de diagnose bij Tony Bennett. “Hij heeft problemen met zijn geheugen, maar andere delen van zijn hersenen zijn nog veerkrachtig en werken nog prima. Hij doet nog zoveel dingen die leeftijdsgenoten zonder dementie niet meer kunnen.”