Alyssa Milano lanceerde de hashtag #metoo, onze vrouw in Hollywood kon haar spreken: "Ik wilde een betere wereld voor mijn 3-jarig dochtertje"

29 augustus 2018

06u25 0 Showbizz U kent haar nog van de heksenreeks ‘Charmed’, maar tegenwoordig is Alyssa Milano (45) vooral bekend als de vrouw die de hashtag #MeToo lanceerde. Ook zij werd als jonge actrice door een bekende Hollywoodbaas misbruikt. «De voorbije maanden zijn enorm confronterend en moeilijk geweest, maar ik wilde een betere wereld voor mijn 3-jarig dochtertje.»

15 oktober 2017. Alyssa Milano ligt naast haar dochtertje Elizabella (3) in bed en heeft het moeilijk. Ze heeft de hele avond het nieuws over Harvey Weinstein gevolgd, de filmtycoon die door verschillende actrices van aanranding of verkrachting wordt beschuldigd. De onthullingen rijten oude wonden open bij Milano, want ook zij werd op haar 26ste door een bekende Hollywoodbons gedrogeerd en misbruikt. Ze zoekt steun op Twitter: «Als u ooit seksueel geïntimideerd of aangerand werd, antwoord dan met ‘me too’ op deze tweet.» De volgende ochtend wordt ze wakker met een vloedgolf aan reacties en een hashtag die zich in een mum van tijd tot een krachtige beweging ontpopt. «Toen ik daar in bed lag met mijn dochtertje, die vredig lag te slapen, ben ik in tranen uitgebarsten. Er leek maar geen einde te komen aan de weerzinwekkende onthullingen. Ik was bang dat Elizabella zou moeten opgroeien in een wereld waarin vrouwen als tweederangsburgers worden beschouwd, en waarin seksuele roofdieren denken dat ze ongestraft kunnen blijven. Het was de spreekwoordelijke druppel.»

