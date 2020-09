Alweer twee Aziatische actrices overleden, vermoedelijk zelfmoord Redactie

16 september 2020

15u07

Bron: AD 0 Showbizz Er zijn deze week weer twee Aziatische actrices om het leven gekomen. Dat meldt Variety. Een van de vrouwen, de Koreaanse actrice Oh In-Hye, werd maandag bewusteloos in haar appartement aangetroffen. Ze overleed later aan een hartaanval, wat vermoedelijk het gevolg is van een poging tot zelfmoord. Het andere slachtoffer, de Japanse actrice Sei Ashina, werd gevonden door haar broer. De politie heeft bevestigd dat zij zichzelf om het leven heeft gebracht. De dood van de twee actrices, allebei 36 jaar, illustreert de hardheid van de lokale showbizzwereld: afgelopen jaar pleegden al meerdere Aziatische sterren zelfmoord.

Oh In-Hye werd direct naar het ziekenhuis afgevoerd, toen een vriendin haar bewusteloos in haar woning aantrof. De Koreaanse actrice was aanvankelijk volgens de artsen herstellende, maar werd niet wakker uit haar coma. Diezelfde dag kreeg Oh In-Hye een hartaanval, die ze niet overleefde.



De precieze oorzaak van haar dood is vooralsnog niet bekendgemaakt, maar volgens de politie is er geen reden om van een verdachte situatie uit te gaan. “We hebben geen aanwijzingen gevonden die op een moord kunnen wijzen. Ook zijn er geen sporen van inbrekers in haar huis gevonden”, aldus een woordvoerder van de politie, die ook vertelde dat Oh In-Hye met depressies kampte. “Het lijkt erop dat ze een extreme keuze heeft gemaakt”, stelt de woordvoerder, refererend aan zelfmoord.



Oh In-Hye debuteerde in 2011 in de film ‘Sin of a Family’, maar trok pas echt de aandacht naar zich toe, toen ze in een weinig verhullende jurk op een prijsuitreiking verscheen. De actrice verklaarde later dat ze net nieuw was in de filmindustrie en slechts een beperkte garderobe had.

Sei Ashina

Hoewel het bij Oh In-Hye nog niet is bevestigd dat het daadwerkelijk om zelfmoord gaat, heeft het management van de Japanse actrice Sei Ashina laten weten dat zij zichzelf wel om het leven heeft gebracht. Ze werd levenloos aangetroffen in haar appartement door haar broer. Ashina is 36 jaar geworden.



Ashina is vooral bekend geworden door haar rol in het historisch drama ‘Silk’ uit 2007, een internationale co-productie die is geregisseerd door de Canadees François Girard, ook bekend van zijn regie van de film ‘The Red Violin’.

Hard

De Aziatische showbizz - die sterren op jonge leeftijd begint te trainen voor tv, film en muziek - is volgens insiders zo hard dat vele jonge mensen depressief worden en zelfmoordneigingen krijgen. Zeker in de K-pop-wereld (Koreaanse popgroepen die bekendstaan om hun ingewikkelde dansjes en opvallende kleding) vielen al vele slachtoffers. Afgelopen december werd de Zuid-Koreaanse zanger en acteur Cha In Ha op 27-jarige leeftijd dood aangetroffen. Drie maanden daarvoor liet ook de Zuid-Koreaanse actrice Sulli (25) het leven. In december 2017 werd het levenloze lichaam van de leadzanger van de Zuid-Koreaanse boyband SHINee gevonden in zijn woning. Jong-hyun Kim was een van de vijf bandleden die beroemd werden in het genre K-pop.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website zelfmoord1813.be.