Alweer tegenslag voor Roel Van der Stukken: nieuwe musical afgelast TDS

20u48 1 Music Hall Chaplin, met Nordin De Moor en Roel Vanderstukken Showbizz 'Chaplin' , de nieuwste musical van Music Hall met Roel Vanderstukken en Nordin De Moor in de hoofdrol, wordt volledig afgelast. De voorstellingen zouden normaal gespeeld worden i n de Antwerpse Stadsschouwburg.

In 2012 ging op Broadway ‘Chaplin: The Musical’ in première. De voorstelling rond het fascinerende leven van het legendarische filmicoon, sleepte tal van nominaties voor verschillende musicalprijzen in de wacht. Vorig jaar zorgde Music Hall dan ook voor een unicum door de exclusieve rechten voor de musical te verwerven.

Maar alle geplande voorstellingen worden nu allemaal van het agenda gehaald. Volgens organisator Music Hall had de afgelasting te maken met "de beschikbaarheid van sommige mensen". "Daarom werd beslist de musical uit het aanbod te verwijderen", aldus een woordvoerder van Music Hall.

Of de toeschouwers die de voorstelling niet kunnen bijwonen ook hun betaalde geld terugkrijgen, zal de komende dagen allicht nog duidelijk worden.