Alweer tegenslag voor ‘40-45’: acteur Michiel De Meyer breekt zijn neus SD

28 november 2018

07u03

Bron: NB 0 Showbizz Alweer een domper voor de productie en de cast van de spektakelmusical ‘40-45'. Tijdens de voorstelling van afgelopen zaterdag botste Michiel De Meyer (24) achter de schermen frontaal op een figurant en liep hij een neusbreuk op.

Het zit de Studio-100-productie niet mee. Wegens technische problemen moest de voorstelling van zondagavond worden stopgezet, maar ook zaterdag liep het fout.

Tijdens de musical is het backstage een drukte van jewelste met haastige acteurs, fietsende technici en bewegende decorstukken. In die chaos kwam het zaterdag tot een botsing tussen ‘Thuis’-acteur Michiel De Meyer en een figurant. “Op een bepaald moment merkte ik dat ik te laat dreigde te ­komen voor de volgende scène”, vertelt De Meyer in Het Nieuwsblad. “Ik moest me haasten en liep snel in het donker. Het was een frontale botsing op volle snelheid. Ik ging meteen tegen de grond en bloedde hevig.”

Neusbreuk

Het publiek merkte niets van het ongeluk, maar achter de schermen was er wel even paniek. Michiel werd prompt vervangen door één van de ‘swings’ (acteurs die klaarstaan om in te springen, nvdr.) en samen met de figurant werd hij na de eerste zorgen snel naar het ziekenhuis gebracht. “Op de spoedafdeling werd vastgesteld dat ik een neusbreuk ­opliep en de figurant bleek een hersenschudding te hebben.”

Vandaag staat er alweer een show op het programma, maar het is nog niet duidelijk of De Meyer al opnieuw zal meespelen. “Mijn neus en oog zien nu blauw en paars. Ik ben extra voorzichtig omdat ik vrijdagavond Jonas Van Geel zal vervangen in de hoofdrol. Jonas is aanwezig bij Rode Neuzen Dag. Ik wil 100 procent klaar zijn.”