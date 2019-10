Alweer stormloop voor ‘F.C. De Kampioenen’-quiz ten voordele van Warmste Week (+ test zelf je kennis) MVO

03 oktober 2019

12u10 1 Showbizz De organisatoren van de Boma Sausage Challenge Cup, een quiz-evenement rond ‘F.C. De Kampioenen’ ten voordele van de Warmste Week, staan weer paf. Zo’n bijna driehonderd ploegen schreven zich in om deel te nemen, maar men heeft maar plek voor zeventig ploegen.

“Wauw, wie had dat gedacht”, schrijven ze op Facebook. “Op minder dan vijf minuten tijd! Net zoals vorig jaar vinden we het heel spijtig dat we niet iedereen kunnen ontvangen. Voorlopig ligt onze limiet op zeventig, we bekijken momenteel of we nog enkele ploegen meer kunnen plaatsen. De bevestigingen worden nu uitgestuurd via mail.”

Vijf superfans van de populaire reeks boksten de quiz in elkaar voor De Warmste Week. “We hebben alle 273 afleveringen gezien. Soms tien keer, soms dertig keer”, zei Jeroen Keulers (25) daar vorig jaar al over. “Als we samen op café zijn, spelen we dikwijls een scène na. We ondervragen elkaar: wie heeft dat gezegd, in welke aflevering zat die grappige situatie? Veel dialogen kennen we vanbuiten. Ik was 8 toen ik voor het eerst naar ‘De Kampioenen’ keek. Elke zaterdagavond keken we met het hele gezin.”

Inschrijven voor hun quiz lukt duidelijk niet meer, maar wie zich geroepen voelt kan hieronder onze eigen Kampioenen-quiz uitproberen!