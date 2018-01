Alweer nieuwe spin-off van 'Star Wars' in de maak TC

Na 'Rogue One' en 'Solo: A Star Wars Story', die later dit jaar in de zalen komt, zou er nu ook een aparte film rond het iconische personage Obi-Wan Kenobi gedraaid worden.

Er wordt al lang over gespeculeerd, maar nu zou de film er ook daadwerkelijk komen. Volgens acteur Ewan McGregor, die de rol van Obi-Wan Kenobi in drie 'Star Wars'-films speelde, is er al een scenario en wordt er nu volop onderhandeld met regisseur Stephen Daldry. Of Ewan opnieuw de rol van Obi-Wan zal hernemen lijkt echter niet zeker.

"Ik zou het heel graag doen, maar ik ben ook realistisch", aldus McGregor. "De productie zal ten vroegste over twee jaar beginnen. Er kan zoveel gebeuren in die periode." Het verhaal in die spin-off zou zich afspelen in de periode tussen Ewans laatste film als Obi-Wan ('Revenge of the Sith') en het hervatten van de saga in de eerste 'oude' film uit de reeks, de originele 'Star Wars' uit 1977, die later werd herdoopt tot 'A New Hope'. Daarin werd de rol van Obi-Wan door Alec Guinness gespeeld.

REUTERS Ewan als Obi-Wan Kenobi. Mag hij die rol straks hernemen?