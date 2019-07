Alweer mag Vlaamse regisseur Britse reeks maken: "3,7 miljoen euro per aflevering: dan kan er al eens een helikopter af" Redactie

03 juli 2019

00u00 0 Showbizz Zijn derde Britse reeks in amper twee jaar: het gaat hard voor regisseur Hans Herbots (49). De man van Lien Van De Kelder is in Londen om 'Cobra' af te werken. De crisisreeks lijkt qua verhaal sterk op 'Als De Dijken Breken' uit 2016. "Het budget zorgt wel voor een wereld van verschil. Nu krijg ik 3,7 miljoen per aflevering, toen een kleine 700.000 euro", lacht hij.

Met de Britse dramareeks 'Riviera', die twee jaar geleden ook op Eén te zien was en waarin Julia Stiles de hoofdrol speelde, zette Herbots de internationale deur open. De BBC/HBO-reeks 'Rellik' met Richard Dormer (Beric Dondarrion uit 'Game Of Thrones') volgde en intussen is hier zijn derde al: 'Cobra'. Een zesdelige minireeks voor de grote Britse zender Sky over de premier die zijn land door een internationale crisis moet loodsen. "Londen en Noord-Engeland, waar de reeks zich afspeelt, komen maanden zonder stroom te zitten door een probleem met de zon. Vorige week was dat nog in het nieuws, dat er om de zoveel jaar een extreme zonactiviteit voor een groot aantal problemen kan zorgen - actueel dus", legt de regisseur uit.

De crisis doet denken aan de gigantische overstroming uit de zee in 'Als De Dijken Breken', de Vlaams-Nederlandse reeks die in 2016 werd uitgezonden op Eén. "Het gaat net als toen om een crisisreeks, een mix tussen een rampenfilmgenre en een politiek genre. Al gaat het nu wel om een andere crisis. Van een remake van 'Als De Dijken Breken' kunnen we dus niet spreken."

Vliegtuigcrash

Maar die reeks heeft er wel voor gezorgd dat onze Vlaming 'Cobra' mocht regisseren. "Toen Sky en New Pictures deze reeks aan het ontwikkelen waren, hadden ze net 'Als De Dijken Breken' gezien. Die serie is toen internationaal verkocht en liep heel goed. Blijkbaar vonden ze mij de man die ze nodig hadden om 'Cobra' te regisseren. Vooral de manier hoe we toen met een klein budget die reeks in elkaar gebokst hebben, vonden ze interessant", aldus Herbots. Dat kleine budget was toen 700.000 euro per aflevering. Nu krijgt hij 3,7 miljoen euro per aflevering. "Een serieus verschil", lacht de regisseur. "Veel van dat geld gaat uiteraard naar de acteurs. Maar ik voel toch dat ik veel meer marge heb als regisseur ook. Als je in Vlaanderen twee helikopters vraagt en een boot die in de verte dobbert, krijg je sowieso een nee, want dat gáát gewoonweg niet. Hier in Londen kunnen die dingen wel", legt hij uit. Zo mocht Hans een grote vliegtuigcrash regisseren. "Als schilder is het leuk om soms eens het volledige kleurenpallet te mogen gebruiken (lacht)."

Verzopen kieken

Hoofdrolspeler is de Schot Robert Carlyle, wereldberoemd na de rol van psychopaat Francis Begbie in 'Trainspotting'. "Ondertussen werkt hij in Amerika, maar voor 'Cobra' kwam hij speciaal terug naar Engeland", zegt Herbots. "Robert was een fijne man om mee samen te werken. Net zoals ik ondervond bij 'Riviera' moet je wel eerst het vertrouwen winnen. Maar eens je dat voor elkaar hebt, zijn ze bereid ver te gaan. Hij zag het bijvoorbeeld niet zitten dat ik regen wilde gebruiken in een bepaalde scène omdat hij zichzelf niet als een verzopen kieken wilde zien op beeld", lacht Hans. "Bij zo'n grote acteurs luistert iedereen direct. Die scène is dus niet opgenomen zoals ik wilde, maar achteraf gezien bleek het beter zo."

Tot september woont Hans tijdens de week in Londen voor de montage en muziek, in het weekend komt hij terug naar Antwerpen. Het resultaat is dit najaar te zien via Sky.