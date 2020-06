Alweer K-popzanger op 28-jarige leeftijd overleden MVO

17 juni 2020

16u16

Bron: ANP/Mirror 2 Showbizz De Zuid-Koreaanse K-popster Yohan (28) is dinsdag dood gevonden. De oorzaak van zijn plotselinge overlijden is nog niet bekendgemaakt, meldt de Franse nieuwszender BFM TV. “Zijn familie is er kapot van en wil voorlopig nog niets delen met de media”, klinkt het.

Er is een wake voor Yohan (de artiestennaam van zanger Kim Jeong-hwan) gehouden in het Severance-ziekenhuis in de hoofdstad Seoul. Hij wordt volgens lokale media donderdag overgebracht naar de begraafplaats van de noordelijke stad Yongin. Yohan was zanger in de K-pop groep TST, eerder bekend als Top Secret.

Yohan is de zoveelste K-pop-ster die op jonge leeftijd dood wordt aangetroffen. Men vermoedt dat het ook deze keer weer om een zelfdoding zou kunnen gaan. De druk ligt zo hoog in de wereld van de Koreaanse pop dat het vele jonge sterren te veel wordt.

LEES OOK



Immense druk en zelfmoorden, de keerzijde achter het megasucces van K-pop (+)