Alweer K-pop-ster dood teruggevonden: Cha In Ha (27) stapte vermoedelijk uit het leven MVO

03 december 2019

20u36

Bron: Metro UK 1 Showbizz De Zuid-Koreaanse zanger en acteur Cha In Ha werd vandaag dood teruggevonden. Hij was 27 jaar oud. De politie zou een onderzoek zijn gestart naar zijn overlijden, maar volgens verschillende bronnen zou het alweer om een zelfmoord in het K-pop-milieu gaan.

Het nieuws werd bevestigd door Fantiago, de studio waarbij Cha In Ha actief was. “Op 3 december 2019 heeft Cha In Ha ons verlaten. We rouwen enorm om het verlies van deze jongeman”, klinkt het in een statement. “We zijn kapot van het nieuws. Met een gebroken hart delen we die boodschap met zijn vele fans, en iedereen die hem gesteund heeft. Ook voor ons is het nog altijd moeilijk om het te geloven.”

“We vragen de media om nog niet te veel te speculeren over zijn dood”, gaat men verder. De plaats en oorzaak van het overlijden zijn namelijk nog niet bekend. “Zijn familie heeft ervoor gekozen om zijn begrafenis klein en privé te houden, gelieve dit te respecteren.”

De jonge artiest was vooral actief in de filmwereld, maar hij was ook lid van de groep SURPRISE U, die niet alleen acteerde, maar ook liedjes inzong. De K-pop-wereld is volgens insiders zo hard dat vele jonge mensen eraan onderuit gaan. Cha In Ha is namelijk niet de enige artiest die zich (vermoedelijk) van het leven beroofde. De voorbije twee maanden werd hij al voorgegaan door zangeressen Sulli en Goo Hara.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.