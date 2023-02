Alweer geen honderd dagen: derde seizoen ‘Big Brother’ stopt op 1 april

De laatste aflevering van ‘Big Brother’ zit wederom op een zaterdag, waardoor we de winnaar of winnares leren kennen tijdens de liveshow. Presentatrices Tatyana Beloy en Geraldine Kemper krijgen de eer om die persoon te ontvangen, én hem of haar een dikke cheque te overhandigen. Niet na honderd dagen - zoals dat in het eerste seizoen het geval was -, maar wel na 86. Twee weken korter dus, net als de vorige jaargang. Dat bevestigt zendergroep Play Media. “Tijdens de eerste reeks duurde het experiment voor de ‘Big Brother’-bewoners inderdaad honderd dagen”, klinkt het. “Dat zoiets voor deze editie ook het geval was, hebben we nooit gecommuniceerd. ‘Big Brother’ is de afgelopen twee seizoenen onvoorspelbaarder dan ooit, en dus worden ook de bewoners verrast door de lengte van het experiment. De finale gaat inderdaad door op 1 april, maar dat weten de bewoners dus nog niet.”