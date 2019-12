Alweer een nieuw realitykoppel: ‘Love Island’-Martin en ‘Temptation’-Yasmine zijn verliefd LV

18u38 13 Showbizz De sterren van realityprogramma’s overschrijden steeds vaker de grenzen. Zo bewijzen nu ook Martin Foru uit ‘Love Island’ en Yasmine Pierards uit ‘Temptation Island’, want de twee vormen sinds kort een koppel.

Het was Sebastiana Istrate, de ex van Martin, die de relatie bekendmaakte. De twee hielden het na het programma niet lang met elkaar vol, waardoor het in augustus tot een breuk kwam. Toen Sebastiana de vraag kreeg via Instagram wat ze van de nieuwe relatie van Martin en Yasmine vond, antwoordde ze: “Ik wens hun super veel geluk samen. Ik ben niet bitter, onze relatie was gewoon niet voorbestemd. En ik hoop voor hem dat hij gevonden heeft wat hij zocht.”

Sebastiana had nochtans ruzie met Yasmine, want die maakte het al iets te gezellig met Martin toen de twee nog een koppel vormden. Nadien werd er altijd over vriendschap gesproken, maar er blijkt toch meer gaande te zijn. Naast de bevestiging van Sebastiana, plaatsen Martin en Yasmine ook regelmatig vertederende reacties onder elkaars foto’s.