“Altijd hetzelfde is ook maar saai”: na ‘The Masked Singer’ waagt Giovanni Kemper zich aan dance-muziek

“Ik schrok van de vraag”, vertelt Giovanni in Het Nieuwsblad. “Eerst wist ik niet wie Kid Noize was, maar dan herkende ik hem aan zijn apenmasker. Dat draagt hij altijd. Hij speelt een personage, en doet dat ongelooflijk goed. Er zijn zelfs strips over Kid Noize. Dan weet je dat er een machine achter schuilt. ‘Monster Next Door’ is een enorm dansbare song. Toen ik het hoorde, kon ik niet stilstaan. Ik ben ­danser van opleiding, dus dat is belangrijk voor me. En zo’n ­verrassende combo bevalt me.”