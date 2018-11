Altijd al eens willen meevliegen met een Sea King? Staf en Mathias geven je de kans SD

23 november 2018

22u30 2 Showbizz De finale van ‘The Voice Kids’ kreeg vanavond een opvallende wending. Staf en Mathias Coppens geven namelijk het laatste duoticket voor Rode Neuzen Dag XL weg, de grote slotshow van Rode Neuzen Dag op vrijdag 30 november 2018.

En dat is niet alles, want de broers Coppens hebben iets spectaculairs in petto. Zij mogen de Sea King-helikopter van de Belgische Luchtmacht lenen om de winnaar op te halen. Wat dit VIP-vervoer nog unieker maakt, is dat de Sea King toe is aan zijn laatste burgervlucht in de geschiedenis, en voor Rode Neuzen Dag een laatste keer zal opstijgen. De Sea King-helikopter met rode neus is de grootste vliegende rode neus tijdens de Rode Neuzen Dag-acties.

Na de landing van de Sea King, wordt het viertal met een Dingo, een speciaal legervoertuig, onder politie-escorte naar het Sportpaleis gebracht. Hierna kan de winnaar genieten van Rode Neuzen Dag XL met optredens van onder andere Koen Wauters, Jonas Van Geel, Emma Bale, Angele, Lil’Kleine, Gers Pardoel,..

Deelnemen

Iedereen kan vanaf nu deelnemen aan de wedstrijd door ‘NEUS’ te sms’en naar 4666 (€1/deelname). De ingezamelde euro’s gaan integraal naar Rode Neuzen Dag met de bedoeling scholen te ondersteunen om jongeren met psychische problemen te helpen.

Deelnemen kan tot en met dinsdag 27 november 2018. De winnaar wordt bekendgemaakt op woensdag 28 november en opgehaald met de Sea King-helikopter in de buurt van zijn woonplaats op vrijdag 30 november.