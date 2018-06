Altijd al eens willen kamperen in Disney World? Het kan! MVO

21 juni 2018

16u01 0 Showbizz Het Disney World themapark in Orlando, Florida, geeft een wel heel bijzondere prijs weg. Enkele fans zullen uitzonderlijk mogen kamperen op het terrein, in de magische wereld van de film 'Avatar'.

'Pandora: The Magical World of Avatar', is een apart parkgedeelte in de Verenigde Staten, binnen het populaire 'Disney's Animal Kingdom'. De mysterieuze wereld vol weelderige planten en lichtgevende bloemen staat voor slechts één nacht open voor het publiek.

Wie zo'n nachtje glamping wil winnen in het Disneypark, moet een video opsturen met daarin de reden waarom je zo graag wil winnen. De winnaars worden door een jury binnen het park geselecteerd.

Het terrein is gebaseerd op de James Cameron-film 'Avatar'. De personeelsleden van het park doen zich voor als Pandora-bewoners die ten allen tijde volledig in hun rol blijven. Ze noemen de film zelfs 'een documentaire' over waargebeurde feiten die zich afspeelden in hun land.

Wie nog wil meedoen aan de wedstrijd moet snel zijn, want alle inzendingen moeten voor 22 juni worden ingezonden.