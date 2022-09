Altijd al een prinses of superheld willen zijn? Disneyland Paris houdt audities in Nederland

Showbizz Pixar-show en Fro­zen-sui­te: Disneyland Paris onthult nieuwe details over park en hotel

Goed nieuws voor de fans van Pixar. De personages uit die films, zoals Monsters Inc., zullen volgend jaar te zien zijn in een gloednieuwe show in Disneyland Paris. Dat vertelde Disney Parks, Experiences and Products-voorzitter Josh D’Amaro op het fanevent D23. Ook toonde hij een eerste ontwerp van de Frozen-suite in het Disneyland Hotel en onthulde hij nieuwe details over de uitbreiding van het Walt Disney Studios Park.

12 september