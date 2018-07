Altijd al een prins of prinses willen zijn? Disneyland Paris houdt open audities TDS

12 juli 2018

17u00

Bron: DISNEY 20 Showbizz Velen dromen er ongetwijfeld van: een echte prins of prinses worden . Die droom kan nu ook realiteit worden, want Disneyland Paris is op zoek naar acteurs en actrices die in de huid willen kruipen van hun meest bekende figuren. E n je verdient er nog geld mee ook!

"We zijn op zoek naar enthousiaste kandidaten met een grote dosis energie. Om mee te kunnen lopen in ons parades moet je ook goed kunnen dansen, op een gelijkaardige manier als de personages in de films", staat in de opmerkelijke vacature. "Het is jouw taak om de Disneyfiguren echt tot leven te brengen in het pretpark, onder meer door meer door meet en greets met de bezoekers af te werken."

Heb je nog nooit zoiets gedaan? Geen probleem, want ervaring is niet vereist. Verder zijn er ook geen eisen op vlak van lengte. "Iedereen is welkom, ook kleine en lange mensen". Indien je je opgeeft voor de auditie wordt gevraagd een portretfoto en een exemplaar van je cv mee te brengen. Ook draag je best geen make-up en losse kledij, omdat je een aantal (dans)opdrachten te wachten staan. Een auditie duurt zo'n drie uur.

Voorwaarden

Geïnteresseerden moeten wel minstens 18 jaar oud zijn, en bereid zijn om 's avonds laat te werken. De tewerkstelling loopt van februari 2019 en eindigt in september 2018 of in januari 2020. Wie het goed doet kan bij Disney ook een contract van onbepaalde duur scoren, zo staat er te lezen.

Kandidaten kunnen alle details vinden op deze website en zich daar ook inschrijven voor de auditie op 21 september in Amsterdam, of die van 22 september in Parijs. Ook andere data en locatie zijn mogelijk.