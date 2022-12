“Als we ons vergissen bij de research is dat een ramp”: James Cooke over musical voor vriendin Karen Damen

Showbits Aster Nzeyimana blikt terug op hoogdagen van vijf iconische discothe­ken: “Drugs droeg toen eenmaal bij aan de beleving”

In de VRT Max-reeks ‘Those Were The Days’ dompelt Aster Nzeyimana (29) zich onder in het nachtleven van de jaren 90. De presentator blikt er onder andere terug op de hoogdagen van de iconische discotheken Boccaccio, Fuse, Cherry Moon, La Rocca en Café d’Anvers. Aan Showbits-reporter Jarne vertelt hij wat hem het meest is bijgebleven en weidt hij uit over het drugsgebruik in de clubs. “Of er vroeger meer gebruikt werd dan nu? Het was in de jaren 90 in elk geval veel zichtbaarder.”

6:00