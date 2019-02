Als Stan Van Samang zingt, luistert leraar misschien beter: uitgeverij schakelt BV’s in om meer schoolboeken te verkopen PG

06 februari 2019

06u53 0 Showbizz Uitgeverij Plantyn trekt dit jaar alle registers open om haar schoolboeken te slijten bij leerkrachten. Het jaarlijkse infomoment wordt een 'beleefsessie', inclusief optredens van bekende artiesten zoals Stan Van Samang. "Kan zeker werken", denkt communicatie-expert Jeroen Wils.

Leerkrachten die geïnteresseerd zijn in de handboeken van uitgeverij Plantyn voor het secundair onderwijs, kunnen vanaf 18 maart terecht op één van de beleefsessies van de uitgeverij. Ze krijgen daar uiteraard uitleg over de nieuwe handboeken, maar worden ook getrakteerd op een optreden van Jef Neve (Oostende), Stan Van Samang (Antwerpen), Yevgueni (Gent), Lady Linn (Genk), Guy Swinnen (Kortrijk) of Clara Cleymans (Leuven), meldt 'Het Belang van Limburg'. Van Samang is zelfs zo populair dat er al een wachtlijst is voor zijn 'sessie'. "We proberen die infosessies élk jaar te koppelen aan iets leuks", legt Kristel Geerts van Plantyn uit. Uitgeverij Pelckmans "focust liever op de inhoud" maar ook bij uitgeverij Van In trachten ze de leerkrachten een beetje in de watten te leggen. "We voorzien dan een hapje of een drankje. Zo'n leerkracht moet daar tenslotte ook tijd voor maken na zijn uren."

De pogingen om leerkrachten te verwennen, is dus niet nieuw. Al trekt Plantyn nu wel alle registers open. "Dit jaar is dan ook belangrijk: vanaf volgend schooljaar gaat de modernisering van het secundair onderwijs in." Scholen voeren die modernisering vanaf september stelselmatig door, te beginnen met het eerste jaar secundair onderwijs. Bij die hervorming horen nieuwe eindtermen - die de te kennen inhoud van de vakken vastleggen - en dus vernieuwd lesmateriaal. Ziedaar de reden waarom uitgeverijen dit jaar nog meer dan anders trachten leerkrachten over de streep te trekken.

Tikkeltje opvallen

Vraag blijft: werkt het? "Ik denk dat het wel een zeker effect heeft", zegt communicatie-expert Jeroen Wils. "Kijk naar jobevents: we zien dat verschillende bedrijven proberen in te zetten op beleving bij het zoeken naar nieuwe werknemers, bijvoorbeeld door het organiseren van een soort festival. De bedoeling is om net dat tikkeltje meer op te vallen, en dan draait alles tegenwoordig om beleving."

Niet voor niets noemt Plantyn de avonden dan ook 'beleefsessies' en hanteren ze de slogan 'Leer. Leef. Beleef', om te erkennen dat een ontspanningsmoment op tijd en stond kan. "Al blijft het belangrijkste dat we ons als kwaliteitsvolle partner in de markt zetten", zegt Geerts.

Binnen het onderwijsveld ziet vooralsnog niemand een probleem in de optredens. "De uitgeverijen zijn private spelers, dus is het logisch dat ze hun beste beentje voorzetten om mensen te overtuigen van hun product", klinkt het. Ook Vlaams onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) ziet er geen graten in. "Ik heb er alle vertrouwen in dat professionele schoolteams door de marketing heen kijken.”