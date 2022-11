“Als je ooit stopt met zingen, kan je bij ons komen werken”: ontwerper onder de indruk van Camille

Celebrities Tik­Tok-fenomeen Charli D’Amelio neemt trofee van Amerikaan­se ‘Dancing With The Stars’ mee naar huis

TikTok-ster Charli D’Amelio (18) is de winnares van de Amerikaanse ‘Dancing With The stars’. Samen met haar danspartner Mark Ballas (36) mag ze de iconische trofee mee naar huis nemen. Het duo kreeg elke week topscores van de jury én waren ook de publieksfavoriet. “Bedankt aan iedereen die op ons heeft gestemd”, zegt Charli na de winst. D’Amelio werd in 2019 een TikTok-fenomeen omdat ze de app wist te veroveren met haar dansvideo’s.

