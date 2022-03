“Als ik ’s avonds alleen thuiszit, moet ik soms wel even slikken”: Koen Wauters openhartig over scheiding op nieuwe plaat Clouseau

TV Kandidaten gaan op zoek naar de échte artiest in 'I Can See Your Voice’

Nadat VTM al twee seizoenen lang met succes het Zuid-Koreaanse format ‘The Masked Singer’ naar de Vlaamse huiskamers brengt, poogt de zender nu hetzelfde te doen met ‘I Can See Your Voice’. Een muzikale spelshow zonder loodzware kostuums, maar wél met minstens zoveel vraagtekens voor de speurders. Want: kan je aan iemand zien of die persoon kan zingen? En hoe zie je dat dan?

