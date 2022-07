“Als hij één keer weer kan schitteren, zullen anderen hem ook weer willen”: Johnny Depp werkt in Frankrijk aan zijn comeback



CelebritiesStilzitten is duidelijk niets voor Johnny Depp (59). Nog geen twee maanden na z’n overwinning in de rechtbank, staat hij opnieuw volop in de belangstelling. Om muzikale redenen dan, want de acteur is met muzikant Jeff Beck (78) aan een reeks Franse concerten begonnen. En ook nadien zal Frankrijk voor een tijdje z’n uitvalsbasis blijven, want Depp gaat er een nieuwe film opnemen. Eentje waarvan hij hoopt dat het z’n filmcarrière nieuw leven in zal blazen. “Al wordt het hoog tijd dat hij zijn Frans wat opkalefatert.”