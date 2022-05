“Als het over James Franco gaat, zie je héél veel spanning”: zo gedroeg Amber Heard zich tijdens het kruisverhoor

Film Margot Robbie zal te zien zijn in nieuwe ‘Ocean’s Ele­ven’-film

Goed nieuws voor fans van ‘Ocean’s’-films van Warner Bros. Er is namelijk een nieuwe film in de maak. Op het eindresultaat is het wel nog een hele tijd wachten, maar de eerste details zijn ondertussen wel al bekend. Zo zal Margot Robbie een cruciale rond spelen in de prent.

20 mei