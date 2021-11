“Als het je eigen grootmoeder is, wil je toch ook dat die goed geholpen wordt?” Anthony helpt oud vrouwtje in ‘Pech Onderweg’

Celebrities George Clooney maakte zich zorgen over barscène met Ben Affleck: “Kan gevoelig liggen voor hem”

George Clooney (60) is binnenkort naast Ben Affleck (49) te zien in hun nieuwe film ‘The Tender Bar’. Zoals de naam al doet vermoeden, speelt de film zich grotendeels af in een bar. Maar Clooney maakte zich zorgen om met Affleck in zo’n setting te filmen, omdat hij in het verleden worstelde met een drankverslaving.

