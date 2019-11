Als een échte Zwanenprinses: zo trekt Miss België Angeline Flor Pua naar de Miss Universe-verkiezing TDS

26 november 2019

18u03 0 Showbizz Het zijn spannende dagen voor Angeline Flor Pua (24). De Miss België 2018 mag ons land vertegenwoordigen op de internationale Miss Universe-verkiezing, en stapt daarom morgen al op het vliegtuig naar Atlanta in de Verenigde Staten, waar de wedstrijd wordt gehouden. In een indrukwekkende jurk - die volledig is bedekt door witte veren - zal Flor Pua er strijden voor het prestigieuze kroontje.

Het lijkt misschien een beetje vreemd: de vorige Miss België die naar de verkiezing van Miss Universe 2019 wordt gestuurd. Waarom niet de huidige Miss België, Elena Castro Suarez? Die vertrekt naar Londen voor de verkiezing van Miss World 2019, die op 14 december plaatsvindt. Die twee verkiezingen zijn niet te combineren omdat ze in dezelfde periode vallen, maar Angeline Flor Pua vertegenwoordigt met veel plezier ons land.

Ze werpt er haar drie belangrijkste waarden voor in de strijd: Equality (gelijkheid) Empowerment (versterking) en Diversity (diversiteit). Angeline strijdt voor gelijkheid omdat ze als enige vrouwelijke pilote is afgestudeerd in haar klas met 18 mannelijke medestudenten. Naast haar avontuurlijk leven, waaronder bungeejumpen en skydiven, hoopt Angeline dan ook dat ze een bron van inspiratie kan zijn.

Ze vecht tevens voor onderwijs voor alle kinderen, de eerste stap naar verandering. Toen de Miss als studente aan de slag was op de luchthaven van Zaventem, heeft ze de bomaanslag van 22 maart 2016 meegemaakt. Ze moest emotioneel heel wat doorstaan en verwerken, en wil nu mensen inspireren met de lessen die ze daar heeft uit geleerd.

Gelijkheid is minstens even belangrijk voor Flor Pua. Net na haar kroning als Miss België werd ze bestookt met racistische opmerkingen, omwille van haar Aziatische look. Het publiek wilde haar niet meteen aanvaarden als nieuwe Miss België, maar Angeline bewees aan haar tegenstanders dat ze een sterke vrouw is, die de titel van Miss België waardig is. Het is nu haar missie om anderen aan te zetten om te dromen en hard te werken om die dromen te bereiken.

Indrukwekkende jurk

Niet alleen over haar missie, ook over haar outfit heeft ze goed nagedacht. De zwaan van het Minnewaterpark in de Brugge heeft haar geïnspireerd. De zwaan staat symbool voor de liefde en voor de stad. Roman Van Dyck uit Namen heeft het kostuum voor haar gemaakt en naast de vele veren gebruikte hij voor de sleep ook het prachtige kant van Brugge.

De wedstrijd gaat door op 8 december.