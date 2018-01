Als echte buikspreker: zo zag je Bruno Vanden Broecke nog nooit TT/TDS

13u56

Bron: AD 0 RV Showbizz De Nederlandse cabaretier Theo Maassen debuteert als filmregisseur met de alternatieve romantische comedy Billy. Over de liefdesperikelen van een buikspreker én van zijn pop. Niemand minder dan de Vlaamse Bruno vanden Broecke kreeg de rol van de buikspreker. De eerste beelden zijn alvast veelbelovend.

Buikspreker Gerard de Groot (Bruno Vanden Broecke) viert triomfen met zijn onafscheidelijke, grofgebekte pop Billy. Maar het duo komt in een relatiecrisis terecht wanneer Gerard verliefd wordt op de verpleegkundige Merel (Christine de Boer), en Billy op de supersexy Belinda (Ellen Parren). Alsof het allemaal nog niet erg genoeg is, raakt Gerard ook in een artistieke crisis. Een dubieuze rol is weggelegd voor zijn gladde manager (Ruben van der Meer). Theo Maassen deed de regie en schreef mee aan het scenario van Sander van Opzeeland.

'Billy' van Theo Maassen. Vanaf 4 januari in de bioscoop te zien.

Pupkin Film

Pupkin Film Ruben van der Meer, Theo Maassen, Billy en Bruno Vanden Broecke (vlnr).