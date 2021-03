Allison Scott geeft alle details over “de grote fout” van haar man Sean Dhondt: “Hij wil heel graag dat het weer goedkomt tussen ons”

ShowbizzAllison Scott (31), de vrouw van Sean Dhondt (37) reageerde donderdagavond in ‘Kat Zonder Grenzen’ voor het eerst op de zaak-Eveline. Ze is vernederd door haar beste vriend. Bedrogen door de man die ze al 11 jaar vertrouwt. Of hun huwelijk het schandaal overleeft? “Ik weet nog niet of we samen blijven. We nemen nu apart de tijd. Ik om mezelf terug te vinden, hij om te veranderen. Sean moet volwassen worden, dat zéker.”

Ze verblijft sinds midden november in Los Angeles, in de vertrouwde cocon bij haar familie. Om in alle rust het bedrog van haar man een plaats te geven. Om uit te zoeken of haar huwelijk met Sean überhaupt nog een toekomst heeft. “In hetzelfde huis blijven wonen om er samen proberen uit te geraken, zou niet werken. We hebben tijd apart nodig”, motiveert Allison haar tijdelijke verhuis. Ze nam het vliegtuig vlak na het interview met Kat Kerkhofs (32) dat nog plaatsvond ten huize Dhondt-Scott in Temse. ‘Even tijd apart’ is intussen al vier maanden. Getrouwd zijn ze nog. “Maar of we samen blijven? Ik weet het nog niet”, vertelt Allison - aan haar antwoord is in al die tijd niks veranderd. “Sean wil dat het weer goedkomt, hij smeekt me op zijn knieën. Maar we moeten eerst allebei groeien als mens. Hij moet volwassen worden, dat zéker. Hij moet een paar dingen aan zichzelf veranderen, zoals de manier waarop hij denkt. En ik moet mezelf terugvinden.”

Keihard bedrog

Eén keer doet Allison haar verhaal en daarmee is volgens haar alles gezegd. Als een sterke vrouw, met de nodige glimlach zelfs. Zonder enige traan, al zegt de pijn in haar ogen genoeg. “Ik ben zò vernederd. Keihard bedrogen.” Door de man die ze blindelings vertrouwde. “Mensen die zeggen dat dit geen bedrog is omdat hij geen seks heeft gehad met een ander, kunnen oprotten. Dit is hònderd procent bedrog.” Van de man waarvoor ze als 21-jarige familie en vrienden achterliet in Amerika. Tijdens een nachtje feesten in Las Vegas leerde ze hem kennen. Liefde op het eerste gezicht. “We zijn direct getrouwd toen ik in België toekwam. Ik was nog heel jong. Al 11 jaar ken ik Sean intussen, dat is een derde van mijn leven”, vertelt ze. “We waren echt gelukkig in onze relatie. Beste vrienden. Samen films kijken, naar muziek luisteren, fun hebben. Dat maakt wat hij gedaan heeft extra pijnlijk. Ik had geen énkel idee wat op me zou afkomen...”

Quote Als hij me het meteen verteld had, hadden we er al privé over kunnen praten nog vòòr de hele wereld ervan af wist. Dan waren we samen door die periode kunnen gaan. Allison Scott

De bom barstte in die eerste week van september. Op dat moment gingen alle foto’s en video’s van Sean heel Vlaanderen al rond. “Toen hij thuis arriveerde van zijn werk moést hij het mij dus wel eens vertellen, hij kon niet anders. Maar ik was de laatste die het wist. Hij wìst dat hij me bedrogen had, maar deed al die tijd normaal tegen mij, dat vind ik het pijnlijkste van deze zaak. Als hij me het meteen verteld had, hadden we er al privé over kunnen praten nog vòòr de hele wereld ervan af wist. Dan waren we samen door die periode kunnen gaan.”

Vijftig verschillende emoties

Sean biechtte enkel de foto’s op, zegt Allison. “Dat er ook video’s van hem waren, moest ik vernemen via honderden onbekende mensen op Instagram. Ik kreeg alles doorgestuurd en ik heb àlles gezien.” Binnen de dertig seconden flitsten er vijftig verschillende emoties door haar hoofd. Ze was boos, haar hart werd uit haar lijf getrokken, ze kon niet ademen. “Ik voelde mij zò vernederd dat ik zelfs héél even de schuld bij mezelf ging zoeken. Heb ik iets niet goed gedaan voor hem? Sean moest weg, ik kon hem wel vermoorden.”

In de razernij vertrok hij ook. Maar snel voelde Allison dat zìj degene was die weg moest uit hun huis in Temse. “Ik wilde naar mijn familie, naar huis. Maar dat ging niet door corona, wat alles nog zwaarder maakte.” Allison trok naar Antwerpen. Huurde er een appartementje via Airbnb. Voor hooguit drie weken, maar ze bleef dubbel zo lang. In de eerste dagen die passeerden, deed Sean zijn verhaal van de feiten live op Qmusic, op 11 september. Voor het eerst en het laatst - ook vandaag wenst hij niet te reageren op de getuigenis van Allison. “In plaats van zich te verontschuldigen tegenover mij en zijn familie omdat hij het verknoeid had, probeerde hij de situatie minder erg te doen lijken. En dan die catfish...” Ze moet er wat om lachen. “Dat het om een man ging, maakt het voor mij misschien beter, voor hem net erger. Maar hé, je hebt erom gevraagd, want je wist totaal niet wie die mens aan de andere kant was.”

Quote Ik voel geen drang om wraak te nemen. Hij heeft gedaan wat hij deed, maar dat maakt van hem geen slecht persoon. Allison Scott

Toen de tweede lockdown aangekondigd werd, trok Allison weer richting Temse. “Alleen was het maar saai op dat appartement. Ik moest me maar even vermannen, dacht ik. En Sean blijft mijn beste vriend. Slapen deden we allebei in een aparte kamer. We hebben Halloween gevierd. Dat was leuk maar veranderde niks aan wat hij gedaan had.” Geen één slecht woord over hem komt er uit haar mond. “Ik voel geen drang om wraak te nemen. Hij heeft gedaan wat hij deed, maar dat maakt van hem geen slecht persoon. Ik ben iemand die altijd zei: ‘Als iemand me bedriegt, is het over. Ik ben een sterke vrouw.’ Totdat je écht bedrogen wordt. Het gaat om zoveel meer dan het bedrog op zich.” Contact met de vrouwen van de andere twee mannen wil Allison niet. “Ik wil dit eerst uitklaren voor mezelf”, duidt ze. “Maar beseffen dat je niet de enige vrouw bent op de wereld die al eens bedrogen geweest is, relativeert vandaag wel.”

