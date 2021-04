Allison Scott, de vrouw van Sean Dhondt, keert na half jaar terug naar België

Vorige maand zagen we in ‘Kat zonder Grenzen’ dat Allison zich vernederd voelt door haar man . Sean Dhondt raakte afgelopen zomer verwikkeld in een schandaal, omdat hij naaktfoto’s en -filmpjes naar de catfish Eveline stuurde. Om in alle rust het bedrog van haar man een plaats te geven, verbleef Allison sinds midden november is Los Angeles, in de vertrouwde cocon van haar familie. Daar wou ze uitzoeken of haar huwelijk met Sean überhaupt nog een toekomst heeft.

Na bijna een half jaar in Amerika komt de tattoo-artieste nu terug naar België. Dat laat ze zelf weten op haar Instagram Stories. “I’m coming for you Belgium. For real this time”, schrijft ze. Wat ze hier precies komt doen, of zij en Sean het zullen bijleggen en of ze hier lang zal blijven, is niet duidelijk.