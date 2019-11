Allesbehalve een ‘cleane’ breuk met Monique: André Hazes en nieuwe liefde Bridget hadden al avontuurtje in 2014 Silke Denissen

16 november 2019

00u00 1 Showbizz Stiekeme seks op een trouwfeest en een mysterieuze halsketting. Met enkele pittige onthullingen haalt het Nederlandse weekblad 'Privé' het perfecte plaatje rond de 'cleane' breuk van André Hazes (25) en Monique (41) in één klap onderuit.

Vorig weekend barstte de bom in de Nederlandse showbizzwereld: André Hazes liet in een mededeling weten dat de relatie tussen hem en de 16 jaar oudere Monique Westenberg, de moeder van zijn zoontje André Jr. (3), definitief voorbij was. "De breuk dateert al van enige maanden geleden, maar ze hebben hun best gedaan om er samen nog voor te gaan", klonk het. "Dat mocht helaas niet zo zijn. Een verschrikkelijk moeilijke keuze waar veel tranen overheen zijn gegaan, maar voor nu is dit het beste besluit." Iets later gaf een duidelijk gekwetste Monique op Instagram haar eigen versie van de feiten. "Vandaag heeft André mij via een appje laten weten dat hij gevoelens heeft voor een andere vrouw, met wie hij al een tijdje contact heeft. Wie dit is, maakt het alleen maar pijnlijker." Die andere vrouw bleek Bridget Maasland te zijn, een 45-jarige presentatrice. Klopt, bevestigde zowel André als het management van Bridget. Al benadrukten ze allebei krachtig dat hun romance nog pril is, én dat de relatie met Monique al voorbij was voor ze iets met elkaar begonnen.

In rommelhok van café

Lariekoek volgens het Nederlandse weekblad 'Privé'. Het magazine zette deze week zoontje André Jr. op de cover, met daarbij de tekst: 'Kleine jongen, hoe leg je hem dit uit?' 'Privé' laat immers enkele bronnen aan het woord die vertellen dat de twee bekende Nederlanders al sinds 2014 - het jaar waarin André ook zijn relatie met Monique bevestigde - contact hebben. Zo zouden André en Bridget tijdens het huwelijk van presentatrice Patty Brard en haar man Antoine in café De Zwarte Kat in Amstelveen een stomend avontuurtje gehad hebben. "Ze leken als magneten tot elkaar te worden aangetrokken", schrijft het weekblad. "Eerst in het café, later in het rommelhok met lege flessen, kratten en dozen. Toen André de volgende ochtend pas rond half zeven thuiskwam, vroeg Monique argwanend waar hij geweest was. Alle bruiloftsgasten die getuige waren, bleven al die tijd discreet zwijgen. Tot nu."

Goede vriendinnen

Wat het hele verhaal extra pijnlijk maakt, is dat Monique en Bridget eigenlijk best goede vriendinnen waren. Allebei zetten ze zich in om zwerfhonden een beter leven te geven. "Uren konden ze daar samen over praten", schrijft 'Privé'. Monique had dus ook niet meteen in de gaten dat er meer speelde tussen de vader van haar zoontje en haar vriendin. "Monique wist dat André en Bridget goed bevriend waren, maar dat is hij met meer mensen. Hij is een amicale jongen, die snel een arm legt om de schouder van een vrouw. Ze heeft nooit iets achter deze vriendschap gezocht." Ze stelde zich dan ook geen vragen toen André zijn toekomstige vriendin een ketting stuurde met zijn naam erop. Bridget droeg de ketting regelmatig, bijvoorbeeld op een foto samen met haar zoontje Mees (11). Monique reageerde op foto's met de ketting nietsvermoedend: 'Leuke ketting draag je!'

En de Instagrampagina van Bridget blijkt wel wat meer te verklappen over haar romance met André, zo vertelt een vriendin van de presentatrice. De laatste tijd verschenen daar een onophoudelijke stroom aan sexy selfies. "Ze hield maar niet op", aldus 'Privé'. "Zodat we ons allemaal afvroegen wat er met Bridget aan de hand was. De boodschap van alle foto's lijkt wel duidelijk. Inmiddels snappen we het wat beter. Het was alleen maar bedoeld om André te laten zien dat zij er nog steeds mocht zijn en die boodschap is overgekomen."

Intussen hebben de twee geliefden kort een reactie gegeven op het artikel. Aan 'RTL Boulevard' reageerde Bridget op het gerucht dat ze seks gehad zou hebben op de bruiloft van Patty Brard. Klopt niets van, zegt ze. Al geeft ze wel toe dat er die avond iets tussen hen gebeurd is. "Ik heb die avond absoluut geen 'huwelijksnacht' beleefd met André. Er is die avond een zoen geweest, meer wil ik er niet over kwijt." En ze voegde er nog aan toe dat de kus op dat moment niet veel voor haar betekende.

Coverfoto

"Voorlopig komt er geen officiële reactie op het artikel en de cover van 'Privé'", laat Andrés management aan onze redactie weten. Op radiozender Radio538 reageerde hij wél kort op het coverbeeld van het weekblad: "Ik vind het echt schofterig", liet hij boos optekenen. Dat ze hem zelf op de cover zetten, vindt hij geen probleem. "Maar dat kind, jongeuh. Daar was ik echt heel boos om." Op de aantijgingen reageerde André niet.