Alles wat we tot nu toe weten over de spin-off ‘House of the Dragon’: “Veel draken en witharige pruiken, maar minder seksueel geweld”

TV Dragons are coming . ‘Game of Thrones’-fans kunnen beginnen aftellen. Vanaf 22 augustus verschijnt de spin-off ‘House of the Dragon’ op HBO Max én bij ons op Streamz . Het is nu drie jaar geleden dat de grote finale van ‘Game of Thrones’ op de wereld werd losgelaten. Fans bleven met gemengde gevoelens achter en vroegen zich af wat ze van deze prequel mogen verwachten. Auteur George R.R. Martin lichtte al een tipje van de sluier op: “De afleveringen zijn verbazingwekkend.” In dit artikel verzamelen we allés wat we tot nu toe weten over de nieuwe fantasieserie.

Bekijk hier de trailer van ‘House of the Dragon’:

Nieuw tijdperk

De bejubelde serie ‘Game of Thrones’ ging van start in 2011, maar nam in 2019 na acht seizoenen afscheid van Westeros. Maar lang moesten de fans niet op hun honger blijven zitten, want al snel volgde het nieuws dat er een spin-off op de planning staat, eentje die volledig in het teken zal staan van de ‘drakenfamilie’, de Targaryens. ‘Game of Thrones’-fans kennen uiteraard Daenerys Targaryen (gespeeld door Emilia Clarke), maar in de spin-off zullen we haar familiegeschiedenis beter leren kennen. Het baseert zich op het boek van George R.R. Martin: ‘Fire and Blood’ (Vuur en Bloed) en het verhaal speelt zich zo’n 200 jaar voor de gebeurtenissen en verwikkelingen van de originele serie af. Er zal dieper worden ingegaan op de befaamde ‘Dans van de Draken’, een brute burgeroorlog die Westeros dreigde te verscheuren toen de Targaryens aan de macht stonden.

Voor het maken van de reeks werd er niet naar een euro meer of minder gekeken. Het kostenplaatje bedroeg 20 miljoen dollar pér aflevering, wat uitkomt op een totaalbudget van maar liefst 200 miljoen dollar. Kleine vergelijking: de afleveringen uit het finale seizoen van ‘Game of Thrones’ moesten het met 5 miljoen dollar minder stellen. Wat de filmlocaties betreft speelt er zich een groot deel van de scènes af in ‘The Red Keep’. Voor ‘Game of Thrones’-fans klinkt dit alvast bekend in de oren. Het is de residentie waar de koning zetelt op de Ijzeren Troon in King’s Landing, de hoofdstad van de Zeven Koninkrijken. Deze laatste is een koninkrijk gelegen op het continent Westeros. Er werden heel wat scènes ingeblikt in studio’s, maar de filmploeg is ook veel op locatie gaan filmen. Ze reisden onder meer af naar Portugal, Spanje en Noord-Engeland.

(Lees meer onder de foto)

Volledig scherm Emilia Clarke in de rol van Daenerys Targaryen in ‘Game of Thrones’. © HBO via AP

Het verhaal

In ‘Game of Thrones’ volgden we verschillende families op de voet in hun strijd om de IJzeren Troon. Denk maar aan de familie Stark, Baratheon en Targaryen. Deze laatste wordt in deze spin-off in de spotlight gezet. De serie brengt het hoogtepunt (en de val) van de heerschappij van de familie Targaryen in beeld.

Koning Viserys heeft zijn eerstgeborene, prinses Rhaenyra, uitgekozen als erfgenaam van de befaamde IJzeren Troon. Maar aangezien zij een vrouw is en er nooit eerder een vrouw plaatsnam op de IJzeren Troon, gaat niet iedereen akkoord. Ook zijn eigen broer, Daemon Targaryen, niet. Als daarbovenop plots nog een erfgenaam in het spel opduikt, is het hek helemaal van de dam. Er ontstaat al snel ruzie over de troonopvolging. En daar gaan we weer... Wie mag (en zal) er plaatsnemen op de IJzeren Troon?

De prequel bestaat uit vier hoofdpersonen: twee mannen en twee vrouwen. Er is koning Viserys, zijn broer Daemon, de koningsdochter Rhaenyra en haar beste jeugdvriendin Alicent (de dochter van de Hand van de koning).

De cast

De Australische actrice Milly Alcock zal de rol van de jonge prinses Rhaenyra op zich nemen. Ze vertelde aan ‘EW’ dat ze vindt dat haar personage wat weg heeft van Arya Stark, uit ‘Game of Thrones’, vanwege de rebelse en brutale geest. “Het zijn beide vrouwen die zich niet gedragen zoals van hen wordt verwacht.” De serie zal in de reeks een tijdsprong van tien jaar maken, waardoor er twee actrices Rhaenyra zullen vertolken. Na de tijdsprong kruipt actrice Emma D’Arcy in de huid van de prinses. Ze beschrijft haar personage als een buitenstaander. “Ze heeft een voortdurende strijd met wat het betekent om een vrouw te zijn. Rhaenyra is zich er ook sterk van bewust hoe haar positie anders zou zijn als ze een man was.”

Het personage Alicent Hightower, de dochter van de King’s Hand én goede vriendin van Rhaenyra, wordt omwille van de tijdspring ook door twee actrices vertolkt. Actrice Emily Carey speelt de jongere Alicent en Olivia Cooke de oudere.

(Lees meer onder de foto’s)

Volledig scherm Van links naar rechts: Milly Alcock en Emma D'Arcy. Vertolken beiden het personage: Rhaenyra. © Photo News

Volledig scherm Van links naar rechts: Emily Carey en Olivia Cooke. Vertolken beiden het personage: Alicent Hightower. © Photo News

Paddy Considine vertolkt koning Viserys. Hij staat erom bekend vriendelijk en goedaardig te zijn, maar zijn goede mannen ook goede koningen? Aan zijn zijde staat zijn Hand, Otto Hightower, gespeeld door ‘Harry Potter’-acteur Rhys Ifans. ‘Doctor Who’-acteur Matt Smith kruipt in de huid van Daemon Targaryen, de jongere broer van koning Viserys.

Afgezien van deze hoofdrollen zijn er nog heel wat andere belangrijke personages: prinses Rhaenys (Eve Best), Lord Corys Velaryon (Steve Toussaint), Ser Criston Cole (Fabien Frankel) en Mysaria (Sonoya Mizuno).

(Lees meer onder de foto’s)

Volledig scherm Paddy Considine - vertolkt het personage: King Viserys (links) Rhys Ifans - vertolkt het personage Otto Hightower (rechts) © Photo News

Volledig scherm Van links naar rechts: Matt Smith (Daemon Targaryen) en Fabien Frankel (Ser Criston Cole). © Photo News

Volledig scherm Van links naar rechts: Eve Best (Rhaenys), Steve Toussaint (Lord Corys Velaryon) en Sonoya Mizuno (Mysaria ). © Photo News/ Photo by John Lamparski/Getty Images

Draken in overvloed

Geen ‘Winter is coming’ deze keer, maar wél ‘Dragons are coming’. The Mother of Dragons, beter bekend als Daenerys Targaryen, had maar liefst drie draken in ‘Game of Thrones’: Drogon, Viserion en Rhaegal. Aangezien de spin-off zal draaien rond de witharige familie komt het niet echt als een grote verrassing, maar: er zullen véél draken in de show te zien zijn. Onder het bewind van koning Viserys is het de normaalste zaak van de wereld dat er draken door de lucht van Westeros vliegen. Zowaar elk lid van de Targaryen-familie heeft een eigen draak. In totaal zullen er maar liefst zeventien gevleugelde wezens in de reeks meedoen, waarvan er al negen in het eerste seizoen te zien zijn. Co-showrunner Miguel Sapochnik gaf nog net iets meer prijs. “Elke nieuwe draak heeft zijn eigen persoonlijkheid, mét zelfs persoonlijke karaktereigenschappen.”

(Lees meer onder de foto)

Volledig scherm Daenerys Targaryen en haar draak Drogon in ‘Game of Thrones’. © Helen Sloan/HBO via AP

Voor de gamers onder de fans is er nog een leuk nieuwtje te vertellen. De streamingdienst HBO Max lanceert ook een bijhorende AR-game (Augmented Reality) met de naam ‘DracARys’. Spelers zullen een eigen draak kunnen opvoeden, trainen en bevelen kunnen geven. Denk maar aan het bekende bevel ‘Dracarys’ van Daenerys Targaryen. De app is momenteel nog maar in negentien landen beschikbaar, waaronder ook bij onze noorderburen, maar er is sprake van uitbreiding. Het is een kwestie van tijd vooraleer ook België aan de lijst wordt toegevoegd. Het spel wordt gratis aanbevolen in de Apple App store of op Google Play.

(Lees meer onder de tweet)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Minder (gewelddadige) seksscènes

Showrunner Miguel Sapochnik liet aan ‘The Hollywood Reporter’ weten dat ze voorzichtig zijn omgesprongen met de seksscènes. Deze waren veelvuldig aanwezig in ‘Game of Thrones', maar de reeks kreeg wel als kritiek zeer vrouwonvriendelijk te zijn. “De productie heeft de hoeveelheid seks in de serie afgewogen, maar het blijft een nonchalant aspect in het leven van de Targaryens. Geweld tegen vrouwen blijft een groot onderdeel van die wereld.” Maar hij benadrukt dat hij en zijn co-showrunner Ryan Condal er zorgvuldig en bedachtzaam zijn mee omgegaan, maar er ook niet zijn voor teruggedeinsd. “Je kunt niet om het geweld heen dat destijds door mannen op vrouwen werd gepleegd. Maar het mag zeker niet worden verheerlijkt of worden voorgesteld als iets ‘onbeduidend.’”

Een unieke blik achter de schermen

Tijd om de fans mee te nemen achter de schermen. Showrunner Sapochnik verklapte al aan ‘EW’ dat er een ‘nieuwe troon’ is ontworpen voor de reeks, eentje die dichter aanleunt bij de troon die auteur George R.R. Martin voor ogen had en omschreef in de boeken. “Ik schat dat er zo’n 2.500 zwaarden zijn gebruikt voor de bouw.” De showrunners hebben er alles aan gedaan om de ‘erfenis’ die ze hebben gekregen, eer aan te doen.

Showrunners Sapochnik en Condal voelden zich erg verantwoordelijk voor de prequel, maar Martin had het volste vertrouwen in het duo. “Het is altijd spannend om je kindje aan pleegouders over te dragen, maar bij Ryan en Miguel is het in goede handen. Ryan is een geweldige schrijver die bekend is met mijn werk en Miguel is een topregisseur die eerder al afleveringen van ‘Game of Thrones’ regisseerde, mét succes.”

Neem hier een uniek kijkje achter de schermen en vang een glimp op van de vernieuwde troonkamer:

(Lees meer onder de video)

Auteur vol lof

Het creatieve meesterbrein, mede-bedenker en uitvoerend producent van de reeks George R.R. Martin moest zijn kat sturen naar de wereldpremière van ‘House of the Dragon’, vanwege een coronabesmetting. Een erg spijtige zaak, maar de auteur liet wel al zijn mening over de prequel horen op San Diego Comic Con. Hij vindt het werkelijk fantastisch. “Ik ben niet objectief te noemen en ik weet natuurlijk wat jullie te zien krijgen”, schreef hij. “Maar ze hebben uitstekend werk geleverd. Ik heb negen van de tien afleveringen gezien en het is behoorlijk verbazingwekkend. In het begin ben je altijd nerveus, omdat de boeken met zijn personages, net je kinderen zijn.” Zijn mening is alleszins duidelijk: “Ik ben écht heel blij.” Over exact twee weken kunnen de fans vooral zelf hun oordeel vellen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm Auteur George R.R. Martin © EPA

‘House of the Dragon’ is bij ons te bekijken vanaf 22 augustus op Streamz.

Volledig scherm De wereldpremière van HBO ‘House of the Dragon’ in Los Angeles, July 27, 2022. © Photo by Chris Delmas / AFP

LEES OOK: