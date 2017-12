Alles wat je moet weten over Music For Life 2017 EVDB

Dit jaar tovert Studio Brussel de week voor kerst opnieuw om tot 'De Warmste Week: Music for Life'. Meer dan duizend goede doelen zullen tijdens deze week steun krijgen van Vlaanderen. Linde Merckpoel, Eva De Roo en Bram Willems kamperen de hele week in de kou en op aanvraag plaatjes draaien. Maar dat is niet alles...

Er gebeurt natuurlijk wel wat meer dan plaatjes draaien. Dit is wat je niet mag missen tijdens de Warmste Week van 2017.

De Warmste Radio

Op 24 december verenigen de vier VRT-radiozenders zich voor de Warmste Week. Radio 1, Radio 2 MNM en Studio Brussel zenden dan allemaal hetzelfde gezamenlijke programma uit. Ook voor en tijdens de Warmste Week helpen de drie andere radiozenders mee. Dit zijn de belangrijkste acties tot nu toe:

Radio 1 start vanaf vandaag met de Radio 1-Flauwemoppenpot. De bedoeling is dat je een sticker plakt op een spaarpot en die dan op je werk, jeugdvereniging, school...gelijk waar neerzet. Per flauwe mop die verteld wordt moet er €1 in de pot. Het ingezamelde geld gaat naar Music for Life. Info en verdeelpunten zijn terug te vinden op radio1.be.

Bij Radio 2 worden De Madammen... De Warmste Madammen. Anja Daems, Britt van Marsenille en Cathérine Vandoorne gaan op zoek naar achtergrondverhalen van de meest hartverwarmende acties.

MNM stelt op zijn beurt Plakman voor. MNM-dj Brahim zal Vlaanderen doorkruisen als Plakman. Zo gaat hij op zoek naar de leukste acties én steunt hij ze ook. Overal waar Brahim komt, kan je namelijk geld op hem plakken. Dat geld gaat naar de goede doelen uitgekozen door de luisteraars.

Warmathon

Ook dit jaar vindt natuurlijk de Warmathon opnieuw plaats. Van maandag 18 december tot en met zaterdag 23 december, kan je elke dag van 14.00 uur tot 20.00 uur in een andere stad gaan meelopen. Inschrijven kan via dewarmsteweek.be en kost 15 euro.

Maandag 18 december: Gent - Sport- en Recreatiepark Blaarmeersen

Dinsdag 19 december: Hasselt - Sportpark Kiewit

Woensdag 20 december: Brussel - aan de voet van het Atomium

Donderdag 21 december: Brugge - Minnewaterpark (langs Begijnhof)

Vrijdag 22 december: Antwerpen - Stadspark nabij het historisch centrum

Zaterdag 23 december: Leuven - in en om Kasteelpark Arenberg

The Flame

De Jingle Bal

Een kerstbal die 'Jingle Bells' zingt in de stem van Vlaamse stand-upcomedian Philippe Geubels? Die kan binnenkort in jouw kerstboom hangen.

Ketnet-Koekenbak

Ketnet roept alle lagere scholen op om een koekenbak te organiseren en de opbrengst ervan te schenken aan een goed doel.

Volg Music for life 24/7 op Studio Brussel, online via dewarmsteweek.be en vanaf 18 december live op Eén, Eén+ en Canvas.