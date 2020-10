"Alles gedaan om het te voorkomen, en dan tóch": coronavirus treft risicopatiënt Willy Sommers (68), en ook Tanja Dexters test positief

Royalty Prins Philip neemt afstand van Harry en Meghan Markle: “Hij trekt zijn handen van hen af”

27 oktober Hangt er onweer in de lucht tussen de Britse prins Philip (99), prins Harry (36) en Meghan Markle (39)? Volgens Ingrid Seward, auteur van de nieuwe biografie ‘Prince Philip Revealed: A Man of His Century’, is er van een hechte band tussen kleinzoon en grootvader geen sprake meer. Prins Philip zou menen dat zijn advies over hun plannen en gedrag “in dovemansoren viel”, waarna hij besloot om “weg te stappen” van het koppel.