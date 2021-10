Álles deed André Hazes junior om de ban te breken. Maar bloed kruipt waar het niet gaan kan

“De gelijkenis met m'n vader is af en toe eng. Behalve een stel geweldige eigenschappen, heb ik ook een paar slechte karaktertrekken van die ouwe." We schrijven 16 september 2020, de man aan het woord is André Hazes, bekend van 'Leef' en van z'n vettig taalgebruik op tv. Hij stelt z'n nieuwe plaat voor en staat de pers te woord. De journalisten willen een goeie quote over zijn vader en die krijgen ze. "Ik heb zo vaak gezegd: ik ga het helemaal anders doen dan hij. Maar hoe vaker ik dat zei, hoe meer ik op hem begon te lijken." Dré bedoelt die septemberdag dat hij het zo ver niet gaat laten komen. Hij is in topvorm, heeft zich herpakt, is na een amoureus ommetje weer gelukkig bij Monique Westenberg en hij kent de gevaarlijkste valkuilen - alcohol, om er maar één te noemen.