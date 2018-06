Allereerste dramatische rol in het theater voor Karen Damen SD

18 juni 2018

19u18 6 Showbizz Begin volgend jaar brengt Uitgezonderd. een nieuwe versie van het succesvolle theaterstuk 'Assisen' naar de theaterzalen. Opvallend, ook Karen Damen maakt deel uit van de cast van het stuk, getiteld 'Assisen 2 - De gifmoord'.

Met het concept, een assisenzaak op de planken, waagde Uitgezonderd. zich vorig jaar aan een spraakmakende voorstelling voor Vlaanderen. Deze keer brengen ze 'Assisen 2 - De gifmoord'. Ook nu speelt het publiek een cruciale rol als dames en heren van de jury. Francesca Vanthielen, Kürt Rogiers en Frans Maas zijn opnieuw van de partij. Karen Damen, An Vanderstighelen, Johny Voners, Karin Jacobs en Eddy Vereycken zijn de nieuwe namen die regisseur Frank Van Laecke vandaag bekend maakte.

'Assisen' is een interactief concept waarbij een spraakmakend moordproces, inclusief flash-backs op de scène, wordt gebracht op een wijze waarbij het publiek meegesleept wordt in de betogen van procureur, advocaat en voorzitter van de jury. Deze keer wordt er vanaf januari 2019 een nieuw proces gevoerd waarin het publiek fungeert als volksjury en beslist over schuld of onschuld van de beklaagde. Regisseur Frank Van Laecke gelooft sterk in zijn team: "Ik beschik, stuk voor stuk, over ijzersterke acteurs. Allemaal op hun eigen manier zullen ze zich laten gelden op het podium. Ik ben zeker ook enthousiast over het feit dat Karen Damen ingegaan is op mijn vraag om mee te spelen in dit stuk. De rol van van één van de getuigen, voor Karen haar eerste rol in een ernstige moordzaak op de scène. Het wordt voor Karen én het publiek een primeur."

'De gifmoord' gaat over de moord op Viviane Mertens, een bekende soap-actrice. Iedereen gaat uit van een natuurlijk overlijden, tot de schouwarts een autopsie laat uitvoeren. Daaruit blijkt dat de actrice met arsenicum werd vermoord. Kort daarop wordt een verdachte opgepakt en ​drie jaar later volgt het assisenproces.

'Assisen 2 - De gifmoord' speelt vanaf januari 2019 in Theater Elckerlyc in Antwerpen. Meer informatie kan je vinden op www.uitgezonderd.be.