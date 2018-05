Allememaggies! Clown Bassie (82) bergt rode clownsneus op DBJ

16 mei 2018

10u44

Bron: ANP 284 Showbizz Bas van Toor zal nooit meer als clown Bassie optreden. Vanwege zijn verslechterde gezondheid heeft de 82-jarige entertainer besloten te stoppen, vertelt hij aan Weekend.

"De oude huppelende Bas word ik nooit meer", zegt Bas. "Mijn pruikje, mijn rode neus en mijn flapschoenen liggen voorgoed in een koffertje opgeborgen op zolder. Dag vriendjes en vriendinnetjes, de jaren die me nu nog resten wil ik genieten van mijn vrouw Coby, van mijn kinderen en onze vrienden. Bassie is niet meer, het is vanaf nu alleen nog Bas."

Het leven van Bas hing de afgelopen maanden aan een zijden draadje vanwege complicaties na een operatie aan zijn halsslagader. "Ik ben zelfs klinisch dood geweest, doordat ik een hartstilstand kreeg en dreigde te stikken", zegt hij. Na maanden revalideren mocht Bas afgelopen week weer naar huis. "Heel fijn. Maandenlang heb ik hiervan gedroomd. Alleen al het feit dat ik gewoon iets tegen Coby kan zeggen, maakt me intens gelukkig."

Het was niet de eerste keer dat de clown van het bekende duo Bassie en Adriaan langere tijd in de lappenmand zat. In 2016 werd hij getroffen door een auto-immuunziekte waarbij verlammingsverschijnselen optraden. Na maandenlange intensieve therapie herstelde Bas.