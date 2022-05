Alleenstaande mama met 170.000 euro zorgt voor ‘mission impossible’ in ‘Blind gekocht’: “Zo’n gekke dingen vraag ik toch écht niet?”

Film “Je achterwerk ziet er geweldig uit”: dit is de nieuwste Marvel­reeks ‘She-Hulk: Attorney at Law’

Marvel Studios heeft de eerste trailer online gezet van ‘She-Hulk: Attorney at Law’. Actrice Tatiana Maslany speelt de sensuelere versie van de Hulk in de nieuwe serie. Jennifer Walters is het nichtje van Bruce Banner alias de Hulk (Mark Ruffalo). Via een bloedtransfusie krijgt ze een kleine dosis gammastralen binnen en wordt ze zo de vrouwelijke versie van haar neef.

18 mei