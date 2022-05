Alleenstaande mama Bianca vindt toch huis in ‘Blind gekocht’: “Via de gewone markt was dit wellicht niet gelukt”

TVHet was “de moeilijkste zoektocht ooit”, maar alleenstaande mama Bianca (44) en haar zoon Jitse (18) hebben dan toch een huis gevonden via ‘Blind gekocht’. Daarvoor waren uiteindelijk een radio-oproep, Bianca’s állerlaatste spaarcenten en een klussend tv-team nodig. Ook drie weken na de opnames is Bianca nog altijd niet bekomen. “Ik ben zo ontzettend dankbaar.”

170.000 euro. Dat had alleenstaande mama Bianca over voor een eigen woning met twee slaapkamers en een tuintje in de buurt van Lanaken . Een bescheiden bedrag naar ‘Blind gekocht’-normen, en een aartsmoeilijke opdracht volgens makelaar Béa Vandendaele, maar de gunfactor van de kijker voor de goedlachse, hardwerkende mama en haar oogappel Jitse waren enorm. “Ik heb inderdaad heel veel positieve reacties gekregen”, vertelt Bianca. “Mensen die begrepen hoe moeilijk het is om iets te kopen als alleenstaande en hoe hoog de huisprijzen tegenwoordig wel zijn. Als er online negatieve reacties kwamen - iemand zei bijvoorbeeld dat Jitse en ik in plaats van naar huizen te zoeken best wat meer zouden werken om het te betalen - sprongen mensen voor me in de bres. Hartverwarmend.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Al vijf jaar was Bianca op zoek en verder blijven huren was niet mogelijk. “Het zou, met het oog op mijn pensioen, een té grote hap uit mijn budget zijn”, vertelde ze eerder. Maar Vandendeal vond na maanden zoeken - dankzij een oproep op nationale radio - tóch een huis. Op een paar honderd meter van Bianca en Jitse’s appartement nog wel. Een luxevilla werd het niet. Wel een huis van net na de oorlog met een inrichting in vijftig tinten bruin, veel houten latjes, een aftandse badkamer en keuken met niets meer dan een koudwaterkraan.

16.000 euro opknapbudget

Maar de bescheiden Bianca en haar Jitse waren dolgelukkig met de vondst. “Nog nooit is iemand zó blij geweest met een huis”, pinkten makelaar Béa en interieurarchitect Bart Appeltans een traantje weg terwijl ze achter de schermen mee volgden hoe het duo het huis voor het eerst zag. “Ik kon gewoon niet geloven dat het team iets gevonden had. Vlakbij dan nog”, blikt Bianca terug. “Temeer omdat ik de straat ken en ik wist dat er niets te koop stond. Als het huis via de gewone markt beschikbaar was gesteld had het wellicht niet kunnen krijgen. Je moet ontzettend snel zijn en omdat er ook veel Nederlanders meebieden in deze regio, had de prijs na biedingen wellicht boven mijn budget gegaan. Ik ben het ‘Blind gekocht’-team dus ontzettend dankbaar.”

Volledig scherm Om geld uit te sparen stak het productieteam van 'Blind gekocht' zelf de handen uit de mouwen, inclusief makelaar Béa. © SBS

Voor Appeltans bleef er uiteindelijk 16.000 euro over voor een renovatie. “Een opknapbudget” noemde hij het in plaats van een renovatiebudget en dus ging de interieurvormgever voor de werken nog één keer langs bij Bianca met de vraag of er nog íets op de bodem van de ketel lag. Dat bleek zo’n vier- à vijfduizend euro. De twee slaapkamers die Bianca vroeg bleven onveranderd, maar Appeltans toverde - met zoals steeds niet misteverstane vermeldingen van Dovy Keukens en X2O-badkamers - wel een nieuwe badkamer en keuken in het pand.

De laatste honderden euro’s werden besteed aan verf om de woonkamer op te frissen. Omdat er niets meer over was om de schilders te betalen, nam de productieploeg - inclusief makelaar Béa - de verfkwast zelf te hand. “Fantastisch, he? Ik heb ook naast de camera’s veel aan hen gehad. Als er iets was, kon ik steeds bij hen terecht. Iedereen was zo ontzettend lief.”

Nog aan de slag

Drie weken geleden is het nu dat Bianca haar huis te zien kreeg en nog steeds beseft ze niet goed wat haar overkomen is. Maar dat hield haar niet tegen om meteen aan de slag te gaan. “In de slaapkamers boven hebben we nog een laminaatvloer gelegd en plinten gezet”, zegt Bianca. “We hebben ook geschilderd, behangen en bloemetjesbehang in de hal eraf gehaald.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De komende tijd ligt de focus voor Bianca opnieuw op geld sparen, maar met die centen is nog genoeg te doen. “Het huis wordt nog verwarmd op mazout, dus dat wil ik in de toekomst nog aanpakken en ook het tuintje wil ik opnieuw doen. Daar liggen nu kiezels en ik zou er toch graag wat gras en plantjes willen. Maar alles op zijn tijd, we zijn nu al heel erg tevreden.”

LEES OOK: