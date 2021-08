Alleen toegang tot Coachella met volledige vaccinatie

Dit geldt ook voor andere locaties van AEG, zoals Webster Hall en Brooklyn Steel in New York, The Roxy en El Rey Theatre in Los Angeles en het Firefly Music Festival. Steeds meer grote Amerikaanse organisaties en bedrijven voeren de vaccinatie-eis in, waaronder ook Disney.

"We zijn tot de conclusie gekomen dat het aan ons is om als marktleider een echt standpunt in te nemen over de vaccinatiestatus", zegt operationeel directeur Jay Marciano. "We realiseren ons dat sommige mensen dit misschien als een drastische stap beschouwen, maar het is de juiste. We zijn ons er ook van bewust dat er aanvankelijk wat tegenslag kan zijn, maar ik heb er alle vertrouwen in en hoop op dat we uiteindelijk aan de goede kant van de geschiedenis zullen staan ​​en doen wat het beste is voor artiesten, fans en medewerkers van live-evenementen.”