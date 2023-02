Alle sporen van hem zijn gewist: Megan Fox hint naar relatiebreuk met verloofde Machine Gun Kelly

“Wat is er aan de hand tussen Megan Fox en Machine Gun Kelly?”, dat is dé vraag die momenteel op heel wat lippen brandt. Afgelopen zaterdag deelde Fox plots een ‘cryptische’ boodschap op Instagram. “Je proeft de oneerlijkheid. Het is te ruiken aan je adem”, stond er te lezen. De tekst komt uit het nummer ‘Pray You Catch Me’, dat op het album ‘Lemonade’ van Beyoncé staat, een album over ontrouw. Haar volgers vermoeden dat Kelly vreemdging met gitariste Sophie Lloyd. Maar wanneer iemand hen er publiekelijk van beschuldigde, bevestigde noch ontkende Fox het gerucht over hun breuk: “Misschien kreeg ik iets met Sophie.”