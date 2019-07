Alle grote radiozenders zitten vanaf nu in één digitale player KD

24 juli 2019

11u58 1 Showbizz DPG Media, Mediahuis en VRT slaan de handen in elkaar op radiogebied. Alle radiozenders van de drie mediagroepen zullen voortaan te beluisteren zijn via Radioplayer, een gezamenlijk digitaal radioplatform. De mediagroepen willen zo meer inzetten op digitaal luisteren.

Qmusic en Joe (zenders van DPG Media), Nostalgie en NRJ (zenders van Mediahuis) en Radio 1, Radio 2, Studio Brussel, MNM en Klara (zenders van VRT) bieden hun reguliere radiostations en de extra digitale extensies aan via het nieuwe platform. Lokale zenders en netwerkzenders kunnen in de toekomst ook aansluiten.

Iedereen kan online via Radioplayer.be luisteren naar zijn of haar favoriete radiozender. De website is te beluisteren via desktop, laptop en mobiel via de smartphone of tablet. Via de site kan iedereen gemakkelijk van de ene naar de andere zender schakelen zonder naar een andere website te moeten surfen. Radioplayer.be is ook toegankelijk via de websites van de verschillende radiozenders. Op smartphone kan alles beluisterd worden via de app, die vanaf nu gratis te downloaden is.

Ook in de auto?

Radioplayer is een toekomstgericht platform. Het biedt toepassingen voor smart speakers en digitale ontvangers zoals Sonos of Bose. Radioplayer werkt ook samen met autoproducenten om het gezamenlijke radioplatform in het dashboard van auto’s te verwerken.“Audio luisteren via FM blijft heel cruciaal, maar als nu al 1 op 5 Vlamingen digitaal naar audio luistert, zien we het als onze plicht om heel de radiosector aan te moedigen om te digitaliseren”, legt An Caers, directeur radio van DPG Media, uit. Haar Mediahuis-collega Tom Klerkx springt haar bij: “Door op deze manier te blijven samenwerken met de hele sector tonen we onze ambities om radio springlevend te houden in ons land.”

Radioplayer is ontwikkeld door de Britse openbare omroep BBC en is ondertussen uitgegroeid tot een initiatief waarin de Europese radiosector zich verenigt. Het platform is actief in 10 landen zoals het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Zwitserland, Denemarken, Noorwegen en voortaan dus ook in ons land.