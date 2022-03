Alle documenten rond het overlijden van Bob Saget moeten privé blijven

De 65-jarige Saget werd op 9 januari dood teruggevonden in een hotel in Orlando, nadat hij er de vorige avond had opgetreden. Uit de lijkschouwing bleek dat hij gevallen was en daardoor buiten bewustzijn was geraakt. De acteur had een schaafwond op zijn hoofd, een schedelbreuk en breuken rond zijn oogkassen. Het hoofdletsel en de daardoor opgelopen bloedingen in de hersenen werden hem uiteindelijk fataal. Er werden geen drugs teruggevonden. Zijn dood wordt beschouwd als een ongeluk.